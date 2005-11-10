Paura per Jermaine Pennant: l'ex calciatore aggredito da un cane, 50 punti alla gamba

Disavventura da incubo per Jermaine Pennant. L'ex attaccante inglese, con un passato in Premier League tra le fila di Arsenal e Liverpool, è stato aggredito da un pastore tedesco mentre passeggiava a Londra con il suo cane King.

L'ex calciatore, oggi 43enne, ha raccontato l'episodio al The Sun, spiegando di aver riportato una profonda ferita alla gamba che ha richiesto ben 50 punti di sutura. La lesione potrebbe inoltre costringerlo a sottoporsi a un intervento chirurgico: "È stato davvero spaventoso. L'altro cane ha cercato di attaccare King e io ho provato a proteggerlo. All'improvviso ha iniziato ad aggredire anche me. Sono caduto a terra e ha continuato a mordermi la gamba per almeno cinque secondi. Ho sentito una pressione enorme, basta pensare alla forza del morso di un cane", ha raccontato Pennant.

L'ex giocatore ha poi spiegato come il suo cane sia intervenuto in suo aiuto: "King è entrato per proteggermi ed è rimasto al mio fianco fino all'arrivo dei soccorsi. Mi ha salvato la vita. Se fosse stato un cane più piccolo, probabilmente non avrei avuto scampo". Pennant ha comunque rassicurato sulle condizioni di entrambi: "È una di quelle cose che possono succedere. Io sto bene e anche King sta bene". Secondo quanto riferito dall'ex attaccante, entrambi gli animali si trovavano senza guinzaglio al momento dell'accaduto. Pennant ha inoltre scelto di non presentare denuncia alle autorità locali.