EL, Rennes-Olympiacos verso l'anticipo: possibile cambio data per motivi di sicurezza

La sfida di Europa League tra Rennes e Olympiacos potrebbe cambiare data. La gara valida per la quarta giornata della competizione, inizialmente prevista per giovedì 5 novembre, dovrebbe infatti essere anticipata a mercoledì 4 novembre a causa delle manifestazioni sociali annunciate in Francia per il giorno successivo.

Secondo quanto riferito dall'Agence France Presse, la Prefettura di Rennes ha confermato che sono in corso delle discussioni per valutare lo spostamento dell'incontro. La motivazione non sarebbe legata alla disponibilità delle forze dell'ordine, ma alle condizioni generali di sicurezza necessarie per garantire il regolare svolgimento della partita. "Non è una questione di mezzi, ma di condizioni di sicurezza", avrebbe spiegato una fonte della prefettura citata dall'AFP. Il 5 novembre è infatti previsto uno sciopero nazionale con diverse manifestazioni sul territorio francese, eventi che richiederanno un importante impiego delle forze dell'ordine.

Una fonte vicina al dossier ha inoltre spiegato che la tendenza sarebbe quella di disputare la partita il 4 novembre, anche se sarà necessaria l'autorizzazione definitiva delle autorità francesi. Una soluzione non abituale, considerando che il mercoledì è generalmente riservato agli impegni di Champions League. Rennes e Olympiacos attendono dunque la conferma ufficiale sul nuovo calendario, con la decisione finale legata soprattutto alla gestione dell'ordine pubblico nella città francese.