A Montreal gli ultras fanno sciopero per protesta contro Saputo: "La dirigenza ha fallito"

Il gruppo di tifosi organizzati 1642MTL ha annunciato la sospensione immediata di tutte le attività di sostegno al Montreal per il resto della stagione. La decisione arriva dopo un lungo periodo di malcontento nei confronti della gestione societaria e dei risultati ottenuti dal club. Nel comunicato diffuso sui social, il gruppo ha sottolineato come gli ultimi anni siano stati caratterizzati da una serie di fallimenti dentro e fuori dal campo, situazione che ha portato i membri a mettere in discussione il proprio impegno e persino il futuro del progetto legato a 1642MTL.

"L'accumulo di fallimenti negli ultimi due, se non tre, anni, sia dentro che fuori dal campo, ci lascia senza altra scelta che mettere in discussione i nostri sforzi, il nostro impegno verso il Montréal Impact e persino il futuro di 1642MTL stesso", si legge nel messaggio. Il gruppo ha poi ricordato il trasferimento forzato dalla sezione 114 alla 133 dello stadio, spiegando che, nonostante questa decisione, i propri membri hanno continuato a dedicare tempo, energie e voce al sostegno della squadra: "Al di là dei risultati sul campo, un'intera tifoseria ha sofferto anno dopo anno a causa dei fallimenti di una dirigenza che un tempo aveva promesso un futuro migliore nella ormai famosa lettera del 23 luglio 2025 firmata dai fratelli Saputo e da Gabriel Gervais".

Di fronte a questa situazione, 1642MTL ha quindi deciso di interrompere ogni forma di supporto organizzato al CF Montreal fino al termine della stagione, aprendo una nuova fase di tensione tra la tifoseria e la società canadese.