United, senti Neville: "I giocatori hanno preso in giro Carrick per mesi. Li guarderà con disgusto"

Gary Neville è tornato all'attacco. Dopo aver sparato a zero sulla dirigenza del Manchester United, l'ex capitano dei Red Devils e attuale opinionista televisivo, ha mosso dure critiche nei confronti di alcuni giocatori, rivelando addirittura che alcuni abbiano mostrato scarsa professionalità non solo in campo ma anche nella vita di tutti i giorni. Dito puntato contro delle figure che avrebbero complicato enormemente le chance di salvezza di Michael Carrick in panchina.

La dichiarazione

"Lo hanno provocato, lo hanno preso in giro per mesi. Lo hanno preso in giro sul serio. Lui non ne parlerebbe mai pubblicamente perché ha classe, ma io posso dire le cose al posto suo", ha detto l'ex difensore dei Red Devils, che ha portato alla luce così una situazione controversa all'interno del club inglese. "Guarderà i giocatori con disgusto. Per alcuni persino con ribrezzo. Ci sono giocatori lì dentro che non sono professionali", ha proseguito Neville. "Non vanno a dormire all'orario giusto, non mangiano ciò che dovrebbero, non pensano al Manchester United ogni minuto e non vivono e respirano questo club come dovrebbero. Alcuni di questi giocatori non sono nessuno, ma la fama ha dato loro alla testa".

Senza nascondersi

"Se il capitano (Bruno Fernandes) parla in quel modo (dell'allenatore, dopo il 4-1 con il Como), immagino cosa dicano nello spogliatoio e a porte chiuse quando nessuno ascolta. È orribile", ha tuonato ai microfoni di Sky Sports UK. La fine di Michael Carrick al Manchester United è sempre più vicina, mentre ai vertici del club si ragiona su chi possa prendere le redini della squadra in un momento così tragico della storia. Antonio Conte è una delle idee più calde e resistenti fino a questo momento. Ricordiamo che il Manchester United è stato nuovamente sconfitto domenica in Premier League, questa volta per mano del Bournemouth (0-3), ed è scivolato al 16º posto alla 8ª giornata.