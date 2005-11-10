Barcellona, almeno il cassiere sorride: 19 milioni di incassi dal weekend del Clasico

Il Barcellona ha stabilito un nuovo record di incassi da botteghino in occasione del Clásico di domenica contro il Real Madrid, arrivando a generare ben 19.105.768 euro nonostante la sconfitta per 1-2 incassata sul campo. Secondo i dati pubblicati da Mundo Deportivo, questa cifra supera di gran lunga il precedente primato di 16.465.731 euro registrato nello scontro diretto dello scorso 10 maggio, segnando un incremento di 2,64 milioni di euro (pari a una crescita di circa il 16%). L'impennata dei ricavi è da attribuire principalmente all'aumento dei prezzi dei tagliandi e all'ampliamento della capienza dei posti VIP nel secondo anello dello Spotify Camp Nou.

Un successo la collaborazione con Spotify e il rapper Tyler, The Creator

L'ennesimo successo commerciale del club ha valicato i confini della sola vendita dei biglietti per la partita. Il megastore ufficiale dello stadio ha infatti fatto registrare vendite storiche durante tutto il fine settimana, superando per la prima volta nella sua storia la soglia degli 800.000 euro di fatturato giornaliero. Un contributo decisivo è arrivato anche dalla speciale collezione di merchandising realizzata in collaborazione con Spotify e il rapper Tyler, The Creator, diventata la partnership artistica con il maggior incasso di sempre per la società blaugrana, sia nei negozi fisici che sui canali di e-commerce.

In questo modo, il Barcellona è riuscito a raggiungere una pietra miliare senza precedenti sul piano finanziario durante la sfida contro i rivali storici, trasformando la giornata in un trionfo economico pur dovendo incassare un pesante battuta d'arresto sportiva contro la formazione guidata da José Mourinho.