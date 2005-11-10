Manchester United, ancora guai. INEOS vende il Losanna, lo sport non è più una priorità

Il gruppo INEOS di Sir Jim Ratcliffe ha messo in vendita il Losanna, club svizzero, aggiungendo un ulteriore tassello alla lista sempre più lunga di investimenti sportivi da cui il colosso aziendale intende disimpegnarsi. Secondo quanto riportato da The Athletic, INEOS ha affidato il mandato per la cessione alla società di consulenza globale Alvarez & Marsal, la quale ha già provveduto a inviare ai potenziali acquirenti un prospetto informativo di cinque pagine intitolato "Project Striker". Il documento mette in risalto le infrastrutture all'avanguardia del club e le prospettive di qualificazione alle coppe europee, omettendo tuttavia le perdite a bilancio e l'attuale ultimo posto della squadra nella Swiss Super League.

Lo sport non è più una priorità del gruppo: anche il Nizza è sul mercato

La decisione di cedere il Losanna segue a stretto giro quella di mettere sul mercato il Nizza, club di prima divisione francese, in un momento caratterizzato da crescenti pressioni finanziarie e da un generale ridimensionamento delle ambizioni polisportive del gruppo britannico. L'ampio progetto sportivo di Ratcliffe sta attraversando una fase di forte scrutinio anche al Manchester United, dove INEOS detiene il controllo dell'area tecnica: le deludenti prestazioni sul campo dei Red Devils hanno esacerbato le critiche rivolte all'assetto societario, evidenziando problematiche che vanno ben oltre la sola guida tecnica.