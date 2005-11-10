Chelsea, Cole Palmer sarà a disposizione contro lo United nonostante il rosso: ecco perché
Simone Lorini
Il Manchester United dovrà fare i conti con Cole Palmer in occasione della sfida di Premier League in programma ad Halloween contro il Chelsea, nonostante il cartellino rimediato dal centrocampista nell'ultimo match contro il Tottenham. Palmer è stato espulso nel corso della sconfitta per 2-0 subita dai Blues per via di due ammonizioni rimediate nel giro di nove minuti nel corso del secondo tempo. Tuttavia, la conseguente squalifica automatica per un turno verrà scontata in occasione dell'impegno di Carabao Cup ad Anfield contro il Liverpool.
Le squalifiche derivanti da un cartellino rosso, infatti, si estendono alle coppe nazionali così come alla Premier League, il che significa che il trequartista inglese potrà regolarmente scendere in campo nella supersfida contro lo United. L'attaccante della nazionale inglese ha già dimostrato in passato di saper essere decisivo nei tornei a eliminazione diretta, come avvenuto nella memorabile rimonta per 6-3 contro il Leeds in Carabao Cup, in cui decise l'incontro subentrando dalla panchina e realizzando una doppietta lampo nello spazio di tre minuti.