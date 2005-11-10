Paura a Riad, posticipato l'inizio di Al Nassr-Neftchi: allarme sicurezza prima del match

Momenti di apprensione a Riad prima della sfida tra Al Nassr e FK Neftchi, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League asiatica. La partita della squadra di Cristiano Ronaldo ha subito un rinvio di circa un’ora a causa di un’allerta sicurezza scattata nella capitale dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Marca, nelle fasi precedenti all’incontro sarebbero state registrate alcune esplosioni in città. Per precauzione, calciatori e terna arbitrale sono rimasti all’interno del tunnel degli spogliatoi in attesa di ulteriori comunicazioni. La Protezione Civile saudita aveva diffuso un avviso attraverso la Piattaforma nazionale di allerta precoce, invitando la popolazione alla massima attenzione: "È stato emesso un avvertimento per un potenziale pericolo nella città di Riad".

Dopo circa un’ora di attesa, l’arbitro ha ricevuto le necessarie garanzie dalle autorità e ha potuto dare il via alla gara, con Cristiano Ronaldo regolarmente in campo dal primo minuto. La situazione nella capitale resta comunque delicata: secondo le informazioni riportate da Infobae, l’aeroporto internazionale Re Khalid di Riad ha sospeso i voli dopo alcuni attacchi attribuiti agli Houthi dello Yemen, che negli ultimi giorni avrebbero causato 17 vittime. Al momento non è stata comunicata una data per la completa riapertura dello scalo.