Saudi Pro League, le big non steccano al rientro: Reijnders, Retegui e Coman a segno

Le big non sbagliano. Tre partite e dodici reti totali negli anticipi dell'ottava giornata della Saudi Pro League. Ad aprire le danze è stato l'Al Qadsiah, che ha battuto 5-0 l'Al Kholood: apre il solito Reijnders, poi Baah e Al Juwayr indirizzano già il match nel primo tempo. Nella ripresa chiudono i giochi Retegui e Quinones su rigore.

Una rete in meno per l'Al Ahli, che ha vita facile contro l'Al Fateh. Trincao (doppietta) e Toney sono i mattatori della sfida, con Al Johani che firma il gol del poker. In serata successo tondo anche per l'Al Nassr, che supera 3-0 l'Al Diriyah: Ronaldo segna la rete numero 980 in carriera, Samu Costa raddoppia e poi Coman cala il tris nella ripresa. Questa la nuova classifica:

Al Qadsiah 19

Al Nassr 19

Al Hilal 18

Al Ittihad 17

Al Ahli 15

Neom 15

Al Kholood 12

Al Ettifaq 11

Al Diriyah 11

Al Hazem 8

Al Riyadh 8

Al Fayha 6

Al Khaleej 5

Al Shabab 4

Al Faysaly 3

Al Taawon 3

Al Fateh 3

Abha 2