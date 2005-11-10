Saudi Pro League, le big non steccano al rientro: Reijnders, Retegui e Coman a segno
Michele Pavese
Le big non sbagliano. Tre partite e dodici reti totali negli anticipi dell'ottava giornata della Saudi Pro League. Ad aprire le danze è stato l'Al Qadsiah, che ha battuto 5-0 l'Al Kholood: apre il solito Reijnders, poi Baah e Al Juwayr indirizzano già il match nel primo tempo. Nella ripresa chiudono i giochi Retegui e Quinones su rigore.
Una rete in meno per l'Al Ahli, che ha vita facile contro l'Al Fateh. Trincao (doppietta) e Toney sono i mattatori della sfida, con Al Johani che firma il gol del poker. In serata successo tondo anche per l'Al Nassr, che supera 3-0 l'Al Diriyah: Ronaldo segna la rete numero 980 in carriera, Samu Costa raddoppia e poi Coman cala il tris nella ripresa. Questa la nuova classifica:
Al Qadsiah 19
Al Nassr 19
Al Hilal 18
Al Ittihad 17
Al Ahli 15
Neom 15
Al Kholood 12
Al Ettifaq 11
Al Diriyah 11
Al Hazem 8
Al Riyadh 8
Al Fayha 6
Al Khaleej 5
Al Shabab 4
Al Faysaly 3
Al Taawon 3
Al Fateh 3
Abha 2