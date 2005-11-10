Accoglienza super e gol n° 980: Cristiano Ronaldo dimentica subito il Portogallo

Cristiano Ronaldo torna a far parlare il campo dopo le tensioni con la Nazionale portoghese. L’attaccante è rientrato in Arabia Saudita dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo in seguito alle esclusioni da titolare nelle ultime gare della sosta internazionale, episodio che potrebbe portare a una squalifica da parte della federazione lusitana.

Il fuoriclasse portoghese, però, ha ricevuto un’accoglienza da star al ritorno con l'Al-Nassr. Nel match contro l’Al-Diriyah, valido per l’ottava giornata della Saudi Pro League, i tifosi del club di Riyad gli hanno dedicato un enorme striscione con la scritta "La grandezza è meritata", ribadendo il sostegno nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro. Un tributo che Ronaldo ha ripagato immediatamente sul campo: alla mezzora, il classe 1985 ha trovato il gol del vantaggio, approfittando di una conclusione di Coman respinta male dal portiere avversario: il portoghese si è avventato sul pallone vagante e ha depositato la sfera in rete a porta vuota.

Una rete dal significato speciale per CR7, che ha raggiunto quota 980 gol in carriera, continuando la sua personale rincorsa verso l’obiettivo dei 1000 centri. Dopo giorni caratterizzati dalle polemiche legate alla Seleção, Ronaldo ha scelto ancora una volta il modo che conosce meglio per rispondere: segnare. A 41 anni, il campione portoghese continua a essere decisivo.