OM, Paixao valuta già l'addio: "Più probabile una partenza nela prossima estate"

Igor Paixao è stato uno dei protagonisti del mercato estivo dell'Olympique Marsiglia. L'attaccante brasiliano sembrava destinato a lasciare il club a causa delle necessità finanziarie della società, costretta a valutare alcune cessioni importanti.

La scelta di restare a Marsiglia

Alla fine, però, il classe 2000 è rimasto alla corte di Bruno Genesio, che aveva spinto per trattenerlo considerandolo una pedina fondamentale per il reparto offensivo. Intervistato da Canal+ prima della sfida vinta dall'OM contro il Troyes, Paixao ha spiegato la sua decisione: "È stato un momento speciale, ma la situazione del club mi ha fatto restare. Ho pensato al bene della società. Anche vendendomi, non avrebbero potuto sostituirmi, perché sono un elemento importante per loro".

Futuro ancora incerto

La situazione economica del Marsiglia, però, continua a rendere possibile una cessione nei prossimi mesi. Lo stesso Paixao non ha chiuso la porta a un trasferimento, soprattutto nella prossima finestra estiva: "Potrei partire già a gennaio? Non lo so, è difficile perché a gennaio le squadre sono già costruite. Ci sono più possibilità che io parta la prossima estate", ha ammesso l'attaccante. Il brasiliano si è inoltre detto disposto ad aiutare il club anche sotto il profilo economico: "Sono pronto ad abbassarmi lo stipendio e poi aumentarlo in futuro, penso sia la cosa migliore da fare per aiutare la società".

Dopo un'estate turbolenta, Paixao deve però ancora ritrovare il rendimento atteso: in sei presenze stagionali non ha ancora realizzato gol né assist e la sua frustrazione è emersa anche nella discussa sostituzione contro il Troyes.