Il Bayern Monaco può fare ancora di più il vuoto in Bundesliga: la situazione
Il Bayer Leverkusen torna a vincere in Bundesliga: 2-0 al Colonia firmato dalle reti di Terrier al 66' e di Andrich al 72'. Un successo che mancava dallo scorso 22 novembre, in occasione del 3-1 rifilato al Wolfsburg. La vittoria in casa mancava addirittura dal 6-0 all'Heidenheim dell'8 novembre. La squadra dell'ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand con questi tre punti si porta dunque a quota 26 in classifica, agganciando al quarto posto l'Hoffenheim.
Vediamo di seguito il programma completo della quattordicesima giornata con la classifica aggiornata in Bundesliga. Il programma riprende oggi con Friburgo-Borussia Dortmund alle 15.30, poi il Bayern ospiterà il Mainz alle 17.30: la squadra di Kompany può allungare ancora in vetta, attualmente è a +9 dal Lipsia, che ha già giocato.
Il programma della 14^ giornata in Bundesliga
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia 2-0
Friburgo - Borussia Dortmund
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda
Classifica
1. Bayern 37
2. RB Lipsia 29*
3. Dortmund 28
4. Leverkusen 26*
5. Hoffenheim 26*
6. Francoforte 24*
7. Stoccarda 22
8. Union Berlino 18*
9. Colonia 16*
10. Friburgo 16
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Werder Brema 16
13. Wolfsburg 15*
14. Amburgo 15*
15. Augusta 13*
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 11*
18. Magonza 6
*una partita giocata in più
