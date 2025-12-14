PSG, il 2007 Ndjantou festeggia il primo gol tra i professionisti: "Sono molto orgoglioso"

Il Paris Saint-Germain nonostante un massiccio turnover supera 3-2 il Metz in trasferta e si riporta in vetta alla Ligue 1, almeno per una notte. I parigini ora voleranno a Doha, dove si terrà la finale di Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, domenica.

Al termine del match ha parlato ai canali ufficiali del club il giovane attaccante francese classe 2007 Quentin Ndjantou che ieri ha segnato il primo, importantissimo, gol tra i professionisti: “Sono molto orgoglioso. Sono molto contento di aver segnato questo gol. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, incluso Ibrahim Mbaye per l'assist. Sono molto contento oggi, abbiamo vinto la partita, non c'è niente di meglio. Il passaggio di Ibrahim? Ha ricambiato il favore, sono molto contento della sua partita, della mia partita e della prestazione della squadra. Oggi abbiamo dimostrato carattere, nonostante i numerosi attacchi del Metz. Siamo stati molto bravi e molto forti insieme. È una vittoria di squadra”.

Del ragazzi ha anche parlato Luis Enrique al termine del match: “Penso che sia una particolarità del nostro club, dare fiducia ai giovani, che hanno la qualità. Oggi hanno fatto bene, ma il secondo tempo è stato molto difficile e ci è mancato questo equilibrio per dominare la partita".