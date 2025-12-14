Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2

In maniera anche fortunosa l'Arsenal ieri ha superato 2-1 in pieno recupero il Wolverhampton, grazie a due autoreti. Alla fine la squadra di Arteta ha dunque allungato a +5 sul Manchester City, chiamato a rispondere oggi contro il Crystal Palace. Vediamo di seguito i risultati in Premier League, il programma delle gare di oggi e la classifica aggiornata.

Il programma della 16^ giornata in Premier League.

Chelsea - Everton 2-0

Liverpool - Brighton 2-0

Burnley - Fulham 2-3

Arsenal - Wolves 2-1

Crystal Palace - Manchester City

Nottingham - Tottenham

Sunderland - Newcastle

West Ham - Aston Villa

Brentford - Leeds

Manchester Utd - Bournemouth

Classifica

1. Arsenal 36*

2. Manchester City 31

3. Aston Villa 30

4. Chelsea 28*

5. Crystal Palace 26

6. Liverpool 26*

7. Manchester United 25

8. Everton 24*

9. Brighton 23*

10. Sunderland 23

11. Tottenham 22

12. Newcastle 22

13. Fulham 20*

14. Bournemouth 20

15. Brentford 19

16. Leeds 15

17. Nottingham 15

18. West Ham 13

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2*

*Una gara giocata in più