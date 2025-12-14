Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2
In maniera anche fortunosa l'Arsenal ieri ha superato 2-1 in pieno recupero il Wolverhampton, grazie a due autoreti. Alla fine la squadra di Arteta ha dunque allungato a +5 sul Manchester City, chiamato a rispondere oggi contro il Crystal Palace. Vediamo di seguito i risultati in Premier League, il programma delle gare di oggi e la classifica aggiornata.
Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves 2-1
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26*
7. Manchester United 25
8. Everton 24*
9. Brighton 23*
10. Sunderland 23
11. Tottenham 22
12. Newcastle 22
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Leeds 15
17. Nottingham 15
18. West Ham 13
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più
