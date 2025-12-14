Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2

Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 09:11Calcio estero
Daniele Najjar

In maniera anche fortunosa l'Arsenal ieri ha superato 2-1 in pieno recupero il Wolverhampton, grazie a due autoreti. Alla fine la squadra di Arteta ha dunque allungato a +5 sul Manchester City, chiamato a rispondere oggi contro il Crystal Palace. Vediamo di seguito i risultati in Premier League, il programma delle gare di oggi e la classifica aggiornata.

Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves 2-1
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth

Classifica
1. Arsenal 36*
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26*
7. Manchester United 25
8. Everton 24*
9. Brighton 23*
10. Sunderland 23
11. Tottenham 22
12. Newcastle 22
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Leeds 15
17. Nottingham 15
18. West Ham 13
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più

Articoli correlati
Pazzo Arsenal, vince al 94', con 2 autoreti: 2-1 ai Wolves e +5 dal City Pazzo Arsenal, vince al 94', con 2 autoreti: 2-1 ai Wolves e +5 dal City
Arsenal, Gabriel interrompe partitella amatoriale a Londra: si è arrabbiato per un... Arsenal, Gabriel interrompe partitella amatoriale a Londra: si è arrabbiato per un duro tackle
Come sta la capolista? L'Arsenal sfida i Wolves per allungare: torna Saliba, le formazioni... Come sta la capolista? L'Arsenal sfida i Wolves per allungare: torna Saliba, le formazioni
Altre notizie Calcio estero
Il Bayern Monaco può fare ancora di più il vuoto in Bundesliga: la situazione Il Bayern Monaco può fare ancora di più il vuoto in Bundesliga: la situazione
Il Real Madrid non può più sbagliare: oggi l'Alaves, il Barcellona è a +7 Il Real Madrid non può più sbagliare: oggi l'Alaves, il Barcellona è a +7
Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2 Guardiola, rispondi ad Arteta? Il City fa visita al Palace per riportarsi a -2
Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025... Porto, un 19enne pupillo di Farioli candidato a miglior giocatore danese del 2025
Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la... Il figlio della principessa aggredito dopo Monaco-Galatasaray: "Ho temuto per la vita"
Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky... Ricardo Quaresma diventa "eroe" ed entra in EA FC 26. Così fa felice il figlio Ricky
Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"... Liverpool, Ekitike: "Con l'Inter grande gara. Salah? Vedete tutti quanto sia importante"
Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"... Real Sociedad, Zubeldia senza filtri: "Secondo tempo ridicolo, sensazione di impotenza"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
3 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
4 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 8 anni fa il Milan, ieri la Lazio: il doppione storico di Romagnoli, talismano del 9 contro 11
Immagine top news n.1 Noslin, il gol lo toglie definitivamente dal mercato? Sarri aveva già chiarito la sua idea
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.3 John Elkann ed Exor chiudono ogni porta a Tether: "La Juventus non è in vendita"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili delle prossime gare del 15° turno
Immagine top news n.5 Atalanta sulle spalle di Scamacca (che sogna l'azzurro). Gaetano non basta al Cagliari
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.7 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Gara pesante, ma non metto in dubbio il coraggio e l’atteggiamento dei ragazzi"
Immagine news Serie A n.2 Noslin si toglie un sassolino dopo il gol di Parma: "Rispondo alla Neres, io ci sono sempre stato"
Immagine news Serie A n.3 8 anni fa il Milan, ieri la Lazio: il doppione storico di Romagnoli, talismano del 9 contro 11
Immagine news Serie A n.4 Djidji: "Ritorno al Toro? Sarei pronto al 100%. Petrachi il top, maglia granata differente"
Immagine news Serie A n.5 Noslin, il gol lo toglie definitivamente dal mercato? Sarri aveva già chiarito la sua idea
Immagine news Serie A n.6 Ahanor, la capacità di saper sfruttare il momento giusto all'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, continua la 16ª giornata: due sfide di cartello in programma oggi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Pescara-Frosinone: ciociari a caccia di un successo per superare il Monza
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Carrarese-Virtus Entella: sfida salvezza al 'Dei Marmi'
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, continua la 18ª giornata: occhi puntati su Triestina-Albinoleffe e Benevento-Giugliano
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, Zema su Bolzoni: "Scelta di cuore e di coraggio. È l’uomo giusto per creare l’alchimia"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.4 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.6 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere