Barcellona, Flick: "Real Madrid a -7? È positivo che i nostri rivali sentano la pressione"

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha commentato così, come riportato da Mundo Deportivo, il successo per 2-0 ottenuto dai blaugrana contro l'Osasuna: "L'importante erano i tre punti. Abbiamo controllato la partita, ci siamo difesi molto bene. Forse non abbiamo avuto molte occasioni nitide, ma i tre punti li abbiamo".

Il vantaggio sul Real Madrid, che oggi affronterà l'Alaves, è salito a 7 punti: "Non penso troppo alle altre squadre. Vogliamo andare a Villarreal e vincere. È positivo che i nostri rivali sentano la pressione, ma non è nelle nostre mani. Dopo alcune settimane in cui abbiamo faticato - prosegue Flick -, siamo tornati. Con tutti i giocatori vicini al 100%, le capacità della squadra sono evidenti".

Spesso le analisi si concentrano sull'attacco, mentre in questo caso il mister dei catalani spende parole importanti per la difesa: "Eric ci dà stabilità; ha fatto una partita fantastica. Gerard è migliorato molto. E ho già parlato di 'Cuba' in passato. Giocare a questo livello a 18 anni è incredibile. Mi congratulo con La Masia per quello che hanno fatto con i giovani giocatori. È davvero meraviglioso".

Chiusura sul prossimo impegno, in Coppa del Re contro il Guadalajara. Flick ancora non ha deciso se Ter Stegen sarà o meno il titolare tra i pali: "Non abbiamo ancora deciso; lo faremo domani o lunedì. Abbiamo abbastanza tempo".