Tre punti last minute per l'Arsenal, Arteta: "Grazie a Dio abbiamo vinto la partita"

Partita poco adatta ai deboli di cuore quella vinta ieri dall'Arsenal, per 2-1 in casa con il Wolverhampton siglando la rete da 3 punti al 94' dopo aver subito il pari al 90'. "Tre punti importanti, soprattutto per come sono andate le cose nel finale". Inizia così l'intervista del tecnico dei Gunners Mikel Arteta ai canali ufficiali del club nel post gara.

"Nel primo tempo - continua il mister dei londinesi - abbiamo creato molte situazioni in zone molto pericolose, senza però creare grandi occasioni da gol. Abbiamo dovuto quindi migliorare molto l'efficienza nell'ultimo passaggio, perché il movimento e le opzioni erano sempre in area ma non le abbiamo sfruttate. Abbiamo sprecato una grande occasione con Gabi a due metri di distanza, che avrebbe potuto essere un gol.

Nel secondo tempo abbiamo apportato alcune modifiche: siamo stati più efficaci, abbiamo creato più occasioni e segnato un gol. Ma poi abbiamo avuto un periodo di due minuti in cui abbiamo dovuto abbassarci perché loro hanno impegnato molti giocatori, non potevamo pressarli in quel momento e le nostre abitudini difensive erano pessime. E quando ciò accade, anche se non abbiamo subito un solo tiro per tutta la partita, a loro bastava quell'azione per segnare un gol e mettere la partita in una situazione davvero difficile".

Chiusura sul finale, con una rete che può risultare determinante nella corsa al titolo: "Grazie a Dio alla fine abbiamo reagito, Bukayo ha messo una palla fantastica in area. Gabby l'ha toccata: credo fosse un autogol, altrimenti c'era anche Mikel e Leo che ha messo la palla in rete e grazie a Dio abbiamo vinto la partita. Voglio vedere il carattere prima: quando segniamo il gol e dobbiamo impedire loro di segnare, ecco perché dovevamo mostrare il carattere alla fine".