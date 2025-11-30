Stoccarda, ko last minute contro l'Amburgo: l'eurorivale della Roma sconfitta per 2-1
Passo falso davvero beffardo per lo Stoccarda, impegnato sul campo dell'Amburgo nel match valido per la 12^ giornata di Bundesliga. Nel primo tempo Glatzel porta in vantaggio i padroni di casa, poi nella ripresa Undav firma il pari al 54'. Sembra essere questo il risultato finale, ma al 94' Vieira regala il successo all'Amburgo. Prende appunti la Roma, che affronterà la compagine allenata da Hoeness il 22 gennaio in Europa League. Di seguito il programma completo della giornata con la classifica aggiornata.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli 3-1
Werder Brema - Colonia 1-1
Hoffenheim - Augsburg 3-0
Union Berlino - Heidenheim 1-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-2
Amburgo - Stoccarda 2-1
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 34
2. Lipsia 26
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22
7. Eintracht Francoforte 20*
8. Werder Brema 16
9. Union Berlino 15
10. Colonia 15
11. Borussia Monchengladbach 13
12. Friburgo 13*
13. Amburgo 12
14. Augsburg 10
15. Wolfsburg 8*
16. Heidenheim 8
17. St. Pauli 7
18. Mainz 6*
*Una partita in meno