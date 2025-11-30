Rimonta esterna del Brest, un successo per rifiatare: Starsburgo sconfitto per 1-2
La domenica di Ligue 1 parte con il match tra Straburgo e Brest, vinto dagli ospiti con il punteggio di 1-2. Al minuto 11' Amo-Ameyaw illude i padroni di casa, ma poi arriva la rimonta dei biancorossi firmata da Del Castillo su rigore e da Magnetti. Con questi 3 punti, la formazione di Roy si allontana dalla zona pericolante della classifica. Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Ligue 1 con la classifica aggiornata.
LIGUE 1 - 14ª GIORNATA
Metz - Rennes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 1-0
Marsiglia - Tolosa 2-2
Strasburgo - Brest 1-2
Angers - Lens
Le Havre - Lille
Lorient - Nizza
Lione - Nantes
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 30*
2. Marsiglia 29*
3. Lens 28
4. Rennes 24*
5. Lille 23
6. Monaco 23*
7. Strasburgo 22*
8. Lione 21
9. Nizza 17
10. Tolosa 17*
11. Angers 16
12. Brest 16*
13. Paris FC 14
14. Le Havre 14
15. Nantes 11
16. Lorient 11
17. Metz 11*
18. Auxerre 8
*una partita in più