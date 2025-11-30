Chelsea-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres in panchina, Estevao sfida Calafiori

E' un derby di Londra carico di significati quello tra Chelsea e Arsenal, in programma alle 17.30 e valido per la 13^ giornata di Premier League. I Blues sono in gran forma e vanno all'assalto degli imprendibili Gunners, che vogliono ristabilire la distanza di sicurezza rispetto al Manchester City secondo in classifica che ieri ha battuto il Leeds.

Maresca, nel suo consolidato 4-2-3-1, schiera dal primo minuto Estevao nel trio alle spalle di Joao Pedro. Il tecnico vuole dunque sfruttare l'ottimo momento del giovane talento brasiliano, reduce da una grande prova contro il Barcellona impreziosita da 1 gol. Agendo da trequartista di destra, a contrastarlo nell'undici di Arteta ci sarà Calafiori che come al solito figura come terzino sinistro. Sorpresa in avanti, con Merino riferimento centrale del tridente al posto di Gyokeres (che invece parte dalla panchina). Di seguito le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Maresca

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta