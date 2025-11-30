Isak si sblocca dopo 381': primo gol in Premier League con la maglia del Liverpool

Tanto chiacchierato, prima per la cifra monstre con cui il Liverpool se lo è assicurato dal Newcastle (125 milioni di sterline, ovvero circa 150 milioni di euro) e poi per le sue prime apparizioni con la nuova maglia, finalmente Alexander Isak inizia dare risposte sul campo. Siamo al 60' del match tra il West Ham e i Reds, quando lo svedese ex Newcastle firma il vantaggio: Wirtz apre sulla sinistra in area per Gakpo, palla in mezzo per il centravanti che calcia di prima intenzione e deposita alle spalle di Areola.

Pare la fine di un incubo per Isak, che dopo ben 381 minuti sigla la sua prima rete in Premier League con la casacca del Liverpool. Quella di oggi contro gli Hammers è la sua sesta presenza stagionale in campionato con la formazione di Slot, alla quale sono da aggiungere 4 apparizioni in Champions e 1 in EFL Cup. Fino al gol di oggi, era andata a segno solo nella seconda coppa inglese in occasione della vittoria per 2-1 al 3^ turno contro il Southampton.