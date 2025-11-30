Premier League, i risultati delle 15: Aston Villa terzo, Brighton ok. Risale il Liverpool
Sono terminate le gare del pomeriggio valide per per la 13^ giornata di Premier League, che si chiuderà col botto ovvero col derby tra Chelsea e Arsenal. Torna a sorridere il Liverpool, che va a vincere per 0-2 in casa del West Ham: determinante per sbloccare la gara il primo gol in campionato di Isak, poi è Gakpo a chiudere i giochi.
3 punti anche per l'Aston Villa, che batte di misura il fanalino di coda Wolverhampton. La squadra di Emery sale dunque momentaneamente al terzo posto, in attesa del finale della stracittadina londinese. Si mantiene nella zona di classifica con vista sull'Europa anche il Brighton, corsaro a Nottingham (battuto il Forest per 0-2). Di seguito i risultati del turno e la classifica aggiornata.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Crystal Palace-Manchester United 1-2
Aston Villa-Wolverhampton 1-0
Nottingham-Brighton 0-2
West Ham-Liverpool 0-2
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 25*
3. Aston Villa 24*
4. Chelsea 23
5. Brighton 22*
6. Sunderland 22*
7. Manchester United 21*
8. Liverpool 21*
9. Crystal Palace 20*
10. Brentford 19*
11. Bournemouth 19*
12. Tottenham 18*
13. Newcastle 18*
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12 *
17. West Ham 11*
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una partita in più