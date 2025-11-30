Gol ed emozioni tra Real Sociedad e Villarreal: vittoria last minute del Sottomarino Giallo
La domenica di Liga inizia con un match poco adatto ai deboli di cuore, ovvero quello tra Real Sociedad e Villarreal. Al termine di 90 minuti palpitanti, la spuntano gli ospiti col punteggio di 2-3. Grande protagonista Moleiro, autore di due gol tra cui quello decisivo al 93'. 3 punti che portano il Sottomarino Giallo ad agganciare il Real Madrid a quota 32. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic 0-2
Atlético Madrid - Oviedo 2-0
Real Sociedad - Villarreal 2-3
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
Classifica aggiornata
1. Barcellona 34*
2. Villarreal 32*
3. Real Madrid 32
4. Atlético Madrid 31*
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20*
8. Athletic 20*
9. Real Sociedad 16*
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16*
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15*
15. Valencia 13
16. Maiorca 13*
17. Osasuna 12*
18. Girona 11
19. Levante 9*
20. Oviedo 9
*una partita giocata in più