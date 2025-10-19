Postecoglou esonerato prima di Nottingham-Porto, Farioli: "Nella spazzatura quanto studiato"

Il Porto ha superato agevolmente il Celoricense con un netto 4-0 nella Coppa del Portogallo, confermando il momento positivo della squadra di Francesco Farioli. L’allenatore italiano ha scelto di non rivoluzionare l’undici titolare, soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento dei suoi giocatori, e ha voluto rendere merito anche agli avversari: “Tutte le partite sono difficili, come si è visto oggi. I nostri avversari hanno difeso bene e chiuso molte opportunità, ma con il tempo e le tante occasioni create siamo riusciti a migliorare il risultato”, ha dichiarato a Sport TV.

Farioli ha poi affrontato il tema del Nottingham, sottolineando come il recente licenziamento di Postecoglou abbia complicato i piani del Porto: “Dobbiamo prepararci per quattro partite diverse in due giorni, con la squadra e lo staff tecnico al lavoro. Il reparto analisi ha già visionato nove o dieci partite del Nottingham, ma dobbiamo ora buttare tante cose nella spazzatura e rielaborare tutto, soprattutto in base al nuovo allenatore e alla qualità individuale dei giocatori”.



Grande protagonista della serata è stato Samu, autore di una tripletta che ha fatto esplodere di gioia il tecnico. “Soprattutto il primo gol è stato importante. Stava lavorando duramente su situazioni simili alla nazionale, e finalmente è riuscito a segnare. Sono contento per lui”, ha commentato Farioli, evidenziando come la determinazione del giocatore sia stata premiata.