Porto, rigore dubbio da vittoria. Il Benfica di Mourinho insorge: "Così facile rimanere in testa"

"Rigore inesistente, vittoria falsa. Due punti regalati. Così è facile restare in testa". Non si trattiene il Benfica, che con un tweet sul profilo X ufficiale al termine di Porto-Arouca si è scagliato contro la capolista della Liga Portugal (Serie A portoghese) dopo il successo per 3-1 degli uomini di Francesco Farioli.

I motivi delle proteste sono presto spiegati. Il Porto è tornato in vantaggio proprio al 90' della sfida interna contro l'Arouca. L'arbitro dell'incontro, Iancu Vasilica, ha ritenuto che l'intervento di Yellu Santiago su Seko Fofana fosse falloso e ha indicato il dischetto degli 11 metri. L'azione, tra l'altro, è stata anche rivista al VAR, che ha confermato l'assegnazione del penalty. Da qui la disperazione dell'allenatore della squadra avversaria e William Gomes che si è incaricato della battuta e ha portato avanti i Dragoes, prima del tris al 90'+8 firmato da Moffi.

Ma il club con José Mourinho in panchina ha voluto alzare un polverone per questo episodio dubbio e dalle sembianze di "aiutino" quasi per il Porto di Farioli. Un successo, quello di ieri sera, che ha permesso alla prima classificata di portarsi ancora più distante dallo Sporting. Esattamente a 6 punti di vantaggio. Mentre il Benfica rincorre con 10 lunghezze di ritardo e una partita da recuperare.