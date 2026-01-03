Premier League, doppietta Rice e Bournemouth ribaltato: 3-2 dell'Arsenal, a +6 in vetta
L'Arsenal prosegue la corsa forsennata verso il titolo dopo una partita ricca di colpi di scena contro il Bournemouth. Nella 20a giornata di Premier League e lontani da Emirates Stadium, i Gunners sono finiti in svantaggio dopo appena dieci giri d'orologio, salvo poi prendersi con forza il momentaneo gol del pari con una botta forte in porta di Gabriel.
Nella ripresa è servito un Declan Rice formato super a firmare la doppietta in 17 minuti, penando molto nel finale per il 2-3 delle Cherries con Kroupi ma resistendo con tutte le proprie forze per blindare il sesto successo di fila dell'Arsenal tra tutte le competizioni. Ma soprattutto per allungare a +6 in vetta e dall'Aston Villa al momento.
Il risultato
Bournemouth - Arsenal 2-3
10' Evanilson (B), 16' Gabriel (A), 54' Rice (A), 71' Rice (A), 77' Kroupi (B)
Premier League, 20a giornata
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United
Everton - Brentford
Fulham - Liverpool
Newcastle - Crystal Palace
Tottenham - Sunderland
Manchester City - Chelsea
La classifica
1. Arsenal 48 (20 partite giocate)
2. Aston Villa 42 (20)
3. Manchester City 41 (19)
4. Liverpool 33 (19)
5. Chelsea 30 (19)
6. Manchester United 30 (19)
7. Sunderland 29 (19)
8. Brighton 28 (20)
9. Everton 28 (19)
10. Brentford 27 (19)
11. Crystal Palace 27 (19)
12. Fulham 27 (19)
13. Tottenham 26 (19)
14. Newcastle 26 (19)
15. Bournemouth 23 (20)
16. Leeds 21 (19)
17. Nottingham Forest 18 (20)
18. West Ham 14 (20)
19. Burnley 12 (20)
20. Wolves 6 (20)