Premier League, Igor Thiago vince il premio di "Giocatore del mese" di novembre

Igor Thiago è stato votato Giocatore del mese di novembre 2025 da EA SPORTS. L'attaccante del Brentford è solo il quarto giocatore del club a vincere un premio mensile, dopo Ivan Toney e Saman Ghoddos che si sono aggiudicati il ​​premio Goal of the Month rispettivamente a settembre 2022 e ottobre 2023, e Mark Flekken che ha vinto il premio Parata of the Month a febbraio 2024.

Thiago ha vissuto un mese sensazionale, segnando cinque dei sette gol del Brentford, almeno due in più di qualsiasi altro giocatore presente nella rosa dei candidati di novembre. Dopo aver vinto il premio, Thiago ha dichiarato: "Significa molto per me. Sono davvero felice di riceverlo perché significa che il mio duro lavoro in campo ha dato i suoi frutti. Sono sorpreso! Ma spero di riceverne di più questa stagione. Sono così felice e orgogliosa di me stesso".