FIFA Arab Cup 2025, oggi si completa il quadro dei quarti di finale

FIFA Arab Cup che completa oggi i quarti di finale con Giordania-Iraq alle 15.30 e Algeria-Emirati Arabi Uniti alle 18.30. Nella giornata di ieri si sono giocate le prime due partite, con l'Arabia Saudita che ha avuto la meglio della Palestina ai supplementari, vincendo 2-1 e il Marocco che ha superato la Siria per 1-0. Si gioca in Qatar, l'atto conclusivo il 18 dicembre a Lusail.