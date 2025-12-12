Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
FIFA Arab Cup 2025, oggi si completa il quadro dei quarti di finale

FIFA Arab Cup 2025, oggi si completa il quadro dei quarti di finaleTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:11Calcio estero
Gaetano Mocciaro

FIFA Arab Cup che completa oggi i quarti di finale con Giordania-Iraq alle 15.30 e Algeria-Emirati Arabi Uniti alle 18.30. Nella giornata di ieri si sono giocate le prime due partite, con l'Arabia Saudita che ha avuto la meglio della Palestina ai supplementari, vincendo 2-1 e il Marocco che ha superato la Siria per 1-0. Si gioca in Qatar, l'atto conclusivo il 18 dicembre a Lusail.

