Real Madrid, il futuro di Xabi Alonso è appeso a un filo. Prossime 3 partite decisive
Il futuro di Xabi Alonso è appeso a un filo, assicurano in Spagna. La sconfitta casalinga contro il Manchester City in Champions League ha reso ancor più precaria la posizione del tecnico basco che qualche giorno prima aveva assistito al clamoroso ko interno contro il Celta Vigo in campionato. Real Madrid che nelle ultime 5 partite de LaLiga ha vinto una sola volta, perdendo 9 punti nei confronti del Barcellona che da -5 si ritrova a +4 sui blancos.
Secondo quanto riporta As tra le cose che vengono contestate a Xabi Alonso c'è la condizione fisica della squadra, lontana dall'essere ottimale. Da qui alla fine del 2025 il Real Madrid ha ancora tre partite da giocare, contro Alavés in trasferta, poi in Copa del Rey contro il Talavera e infine in casa in campionato contro il Siviglia. In queste tre partite il tecnico si gioca il futuro.
