Premier League, Enzo Maresca vince il premio "Manager del mese" di novembre

Enzo Maresca è stato nominato Manager del mese di novembre di Premier League, vincendo il premio per la seconda volta.

L'italiano ha guidato il Chelsea in un mese eccezionale, in cui ha ottenuto tre vittorie e un pareggio combattuto, guadagnando 10 punti, il totale più alto tra tutte le squadre della Premier League a novembre.

Il Chelsea ha iniziato il mese battendo il Tottenham per 1-0, seguito da un convincente trionfo per 3-0 sul Wolverhampton Wanderers e da un successo per 2-0 sul Burnley. La loro serie di vittorie si è conclusa con quella che è forse la prestazione più impressionante del mese: un pareggio per 1-1 contro la capolista del campionato, l'Arsenal . Nonostante abbia giocato in 10 uomini per più di metà partita, il Chelsea non solo ha limitato le occasioni dei Gunners, ma è anche passato in vantaggio.

Con il secondo successo di Maresca nel Barclays Manager of the Month, diventa il sesto allenatore dei Blues a vincere il premio più volte, dopo Carlo Ancelotti (4), José Mourinho e Antonio Conte (3) e al pari di Thomas Tuchel e Claudio Ranieri.

Maresca è risultato il migliore in una rosa di sei allenatori, tra cui figuravano anche Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City), Fabian Hurzeler (Brighton & Hove Albion) e Marco Silva (Fulham), dopo che i voti dei tifosi sono stati combinati con quelli di una giuria di esperti.