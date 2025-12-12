Bayern Monaco, non si sblocca la trattativa per Upamecano. Due big alla finestra

Non si sblocca la trattativa relativa il rinnovo di Dayot Upamecano col Bayern Monaco. Il difensore francese è in scadenza di contratto e in linea di principio gradirebbe restare in Baviera. Tuttavia non c'è punto di incontro tra domanda e offerta e secondo quanto riportato dal Kicker i rappresentanti del giocatore avrebbero fatto pervenire alla dirigenza le richieste economiche del proprio assistito, clausole comprese.

Richieste che sarebbero di fatto non trattabili, col Bayern che dovrà decidere se ratificare un nuovo accordo oppure rifiutare, lasciando che Upamecano sia libero dal 1° luglio. Nel frattempo si sono fatti avanti le big d'Europa, con Real Madrid e Paris Saint-Germain che sarebbero disposte a soddisfare le richieste del francese. 27 anni, Upamecano è al Bayern dal 2021. Il club bavarese lo aveva acquistato dal Lipsia per 42.5 milioni.