Premier League, il 13° turno: oggi tocca a Guardiola, domani il derby Chelsea-Arsenal
La Premier League apre oggi il suo tredicesimo turno con diverse partite. Tra queste, anche quella del Manchester City: Guardiola attende all'Etihad Stadium il Leeds. Domani, invece, il match più atteso di questa giornata di campionato inglese: il derby tra Chelsea e Arsenal. Di seguito il programma completo.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley
Manchester City-Leeds
Sunderland-Bournemouth
Everton-Newcastle
Tottenham-Fulham
Crystal Palace-Manchester United
Aston Villa-Wolverhampton
Nottingham-Brighton
West Ham-Liverpool
Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Everton 18
11. Manchester United 18
12. Liverpool 18
13. Brentford 16
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.