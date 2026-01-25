Premier League, il Chelsea vince il derby e l'Aston Villa mette pressione all'Arsenal: 2-0 al Newcastle
Tre gare nella domenica pomeriggio di Premier League, nelle quali arriva in particolare il colpo grosso dell'Aston Villa a Newcastle: i Villans espugnano il St. James' Park con un solido 0-2. Una vittoria fondamentale che conferma le ambizioni europee della squadra di Emery, lasciando il Newcastle a secco di punti in questa giornata. Il Chelsea cala il tris nel derby, superando il Crystal Palace per 1-3 in una gara tesa, segnata anche da un'espulsione tra le fila delle Eagles. Un successo che dà respiro alla classifica dei Blues e punisce un Palace troppo falloso. Il Nottingham vola contro il Brentford, battuto 0-2 a domicilio.
Sabato 24 gennaio
West Ham - Sunderland 3-1
Burnley - Tottenham 2-2
Fulham - Brighton 2-1
Manchester City - Wolverhampton 2-0
Bournemouth - Liverpool 3-2
Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest 0-2
Crystal Palace - Chelsea ore 1-3
Newcastle - Aston Villa ore 0-2
Arsenal - Manchester United ore 17:30
Lunedì 26 gennaio
Everton - Leeds ore 21:00
La classifica
1. Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City - 46 (23)
3. Aston Villa - 46 (23)
4. Chelsea - 37 (23)
5. Liverpool - 36 (23)
6. Manchester United - 35 (22)
7. Fulham - 34 (23)
8. Brentford - 33 (23)
9. Newcastle - 33 (23)
10. Sunderland - 33 (23)
11. Everton - 32 (22)
12. Brighton & Hove Albion - 30 (23)
13. AFC Bournemouth - 30 (23)
14. Crystal Palace - 28 (23)
15. Tottenham - 28 (23)
16. Leeds - 25 (22)
17. Nottingham Forest - 25 (23)
18. West Ham - 20 (23)
19. Burnley - 15 (23)
20. Wolverhampton - 8 (23)