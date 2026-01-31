Premier League, poker e allungo dell'Arsenal. Bournemouth ok, pari per il Brighton
Dopo aver raccolto appena 2 punti nelle ultime 3 partite di Premier League, l'Arsenal torna al successo e lo fa di prepotenza. Gunners, infatti, vittoriosi sul campo del Leeds con un netto 0-4: il vantaggio su City e Aston Villa, che devono ancora giocare, sale a 7 punti. Vittoria esterna anche per il Bournemouth, contro il fanalino di coda Wolverhampton. Finita 1-1, invece, tra Brighton ed Everton. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton 1-1
Wolverhampton - Bournemouth 0-2
Leeds - Arsenal 0-4
Chelsea - West Ham ore 18:30
Liverpool - Newcaste ore 21.00
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 15:00
Manchester United - Fulham ore 15:00
Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00
Tottenham - Manchester City ore 17:30
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
1. Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)
2. Manchester City – 46 punti (23)
3. Aston Villa – 46 punti (23)
4. Manchester United – 38 punti (23)
5. Chelsea – 37 punti (23)
6. Liverpool – 36 punti (23)
7. Fulham – 34 punti (23)
8. Everton – 34 punti (24)
9. Brentford – 33 punti (23)
10. Newcastle – 33 punti (23)
11. Sunderland – 33 punti (23)
12. AFC Bournemouth – 33 punti (24)
13. Brighton & Hove Albion – 31 punti (24)
14. Tottenham – 28 punti (23)
15. Crystal Palace – 28 punti (23)
16. Leeds – 26 punti (24)
17. Nottingham Forest – 25 punti (23)
18. West Ham – 20 punti (23)
19. Burnley – 15 punti (23)
20. Wolverhampton – 8 punti (24)