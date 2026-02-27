Brutto stop per l'Aston Villa in Premier League: ko contro il fanalino di coda Wolverhampton
Brutta sconfitta per l'Aston Villa, che a sorpresa cade in casa dell'ultima della classe Wolverhmapton nell'anticipo della ventottesima giornata di Premier League. Joao Gomes e Rodrigo Gomes, con una rete a testa al 61' e al 98', hanno regalato il successo ai Wolves. I Villans si allontano dalle prime due posizioni e in questo weekend potrebbero essere agganciati dal Manchester United al quarto posto.
Il programma della 27^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolverhampton-Aston Villa
Sabato 28 febbraio
Bournemouth-Sunderland
Burnley-Brentford
Liverpool-West Ham
Newcastle-Everton
Leeds-Manchester City
Domenica 1° marzo
Brighton-Nottingham
Fulham-Tottenham
Manchester United-Crystal Palace
Arsenal-Chelsea
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61 punti (28 gare)
2. Manchester City 56 (27)
3. Aston Villa 51 (28)
4. Manchester United 48 (27)
5. Chelsea 45 (27)
6. Liverpool 45 (27)
7. Brentford 40 (27)
8. Bournemouth 38 (27)
9. Everton 37 (27)
10. Fulham 37 (27)
11. Newcastle 36 (27)
12. Sunderland 36 (27)
13. Crystal Palace 35 (27)
14. Brighton 34 (27)
15. Leeds 31 (27)
16. Tottenham 29 (27)
17. Nottingham Forest 27 (27)
18. West Ham 25 (27)
19. Burnley 19 (27)
20. Wolves 13 (28)