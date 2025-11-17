Premier League sotto pressione: le agenzie minacciano azioni legali sul nuovo salary cap

Il progetto di introdurre un nuovo salary cap in Premier League accende uno scontro destinato a far discutere. Secondo quanto riportato dal Times, tre delle principali agenzie di rappresentanza inglesi — CAA Base, CAA Stellar e Key Sports Management — avrebbero minacciato la Lega di avviare azioni legali qualora venisse approvato il meccanismo noto come anchoring.

La nuova misura, pensata per aggiungersi all’attuale rapporto tra costi della rosa e ricavi televisivi, mirerebbe a limitare la spesa dei club fissandola a un tetto pari a cinque volte quanto percepito dal fanalino di coda in termini di premi e diritti TV. Un vincolo che, secondo le agenzie, comprimerebbe artificialmente stipendi, trasferimenti e compensi per gli agenti, andando a violare le norme sulla concorrenza. Criticato anche il metodo: l’Associazione degli Agenti, infatti, non sarebbe stata coinvolta nel processo decisionale.

Il timore espresso è chiaro: una regolamentazione così rigida potrebbe indebolire i club inglesi nella competizione con le altre grandi leghe europee, configurando addirittura un abuso di posizione dominante da parte della Premier League. Per questo motivo la Professional Footballers’ Association (PFA), il più antico sindacato dei calciatori, ha programmato un incontro con i capitani delle 20 squadre per valutare l’impatto reale delle nuove norme.



La Premier, da parte sua, difende il progetto: “L’obiettivo è preservare il valore del campionato, mantenere l’equilibrio competitivo e garantire la sostenibilità finanziaria dei club”. Le agenzie, però, restano ferme: ritiro totale delle proposte o si passerà alle vie legali.