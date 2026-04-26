Ligue 1, l'ex Wahi fa male al Marsiglia: cucchiaio su rigore, il Nizza la riprende 1-1
Anche l'ultima partita prevista per la 31^ giornata di Ligue 1 è volta al termine, con un boccone amaro per il Marsiglia. Infatti, i ragazzi di Beye - subentrato a De Zerbi dopo l'addio turbolento a campionato in corso - si sono visti rimontare nel finale (88') con un rigore di cucchiaio dell'ex Wahi. Un colpo a sfregio per purgare la sua precedente squadra.
Così il Nizza ha conquistato un punto d'oro, portandosi a +5 dalla zona retrocessione e tirando più di un sospiro di sollievo in ottica salvezza. Perde una chance unica l'OM di accorciare sul Rennes e sperare di migliorare la propria posizione per un posto in Europa League.
Venerdì 24 aprile
Brest - Lens 3-3
Sabato 25 aprile
Lione - Auxerre 3-1
Angers - PSG 0-3
Tolosa - Monaco 2-2
Domenica 26 aprile
Lorient - Strasburgo 2-3
Rennes - Nantes 2-1
Le Havre - Metz 4-4
Paris FC - Lilla 0-1
Marsiglia - Nizza 1-1
Classifica
1. Paris Saint-Germain 69
2. Lens 63
3. Lione 57
4. Lilla 57
5. Rennes 56
6. Marsiglia 53
7. Monaco 51
8. Strasburgo 46
9. Lorient 41
10. Brest 38
11. Paris FC 38
12. Tolosa 38
13. Angers 34
14. Le Havre 31
15. Nizza 30
16. Auxerre 25
17. Nantes 20
18. Metz 16
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