Chevalier, tanta paura ma pochi danni: come sta la caviglia dopo l'entrata dura di Camara

Lucas Chevalier e un fallo che ha sguinzagliato stampa, media, web e non solo. Il portiere del PSG, nel corso del match poi perso 1-0 in casa del Monaco, è stato vittima di un fallaccio da parte di Lamine Camara: un intervento in netto ritardo del giocatore rossobianco che ha colpito direttamente la caviglia destra dell'estremo difensore dei parigini. Un episodio che ha riportato alla mente l'entrata killer dell'ex Torino Singo la scorsa stagione dritto in faccia a Gigio Donnarumma, che porta tuttora la cicatrice in volto.

Entrambe casistiche da cartellino rosso diretto, eppure nessuno dei due giocatori è stato espulso. Al termine del primo tempo sono circolate sui social le foto della caviglia malridotta di Chevalier dopo l'intervento subito, sebbene il giocatore sia rimasto in campo per tutta la durata della gara. Ma ora come sta il numero uno del PSG?

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Chevalier è stato curato dallo staff del club transalpino a Monaco e alla fine ha avuto più paura che danni: la caviglia era ancora gonfia in serata e zoppicava in uscita dallo stadio Louis-II, ma il portiere francese dovrebbe riuscire a giocare sabato prossimo nella partita casalinga contro il Rennes in Ligue 1. Per l'avvicinamento del match di campionato, ad ogni modo, avrà un po’ di riposo alternato alle cure del caso nei prossimi giorni. Ma stando al quotidiano francese, qualora fosse necessario, potrebbe saltare una o due sessioni di allenamento.