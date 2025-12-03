PSG, Chevalier con la caviglia malconcia a causa di Camara: rischia di saltare il Rennes

Si era detto molto "fortunato" di essere sfuggito ad un infortunio che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua carriera da calciatore. Si tratta di Lucas Chevalier, nuovo numero 1 del PSG dopo l'addio di Donnarumma in seguito al grande spavento preso per il tackle brutto di Lamine Camara nel match perso contro il Monaco (1-0) a Louis-II.

Ma come sta ora Chevalier? Secondo le informazioni riportate da RMC Sport, l'ex Lilla non ha potuto allenarsi con il gruppo nella giornata odierna, al ritorno in campo dopo tre giorni di riposo. La sua caviglia non si è ancora completamente sgonfiata, stando a quanto riferito dai colleghi francesi. Lo staff medico di Luis Enrique seguirà con attenzione l’evoluzione del suo infortunio, per valutare se potrà giocare la prossima partita in programma. Ma al momento è in serio dubbio e contro il Rennes questo sabato potrebbe arrivare il momento di Safonov, estremo difensore russo che non ha ancora giocato un minuto con la maglia del PSG questa stagione.

Sull'intervento di Camara subito, Chevalier ne aveva parlato a caldo nel post-partita contro il Monaco: "La caviglia? Potrebbe andare meglio", ha detto a BeIN Sport. "Per la mia caviglia: penso che tutti abbiano visto cosa sia successo... Penso che la mia carriera avrebbe potuto prendere una svolta e sono stato molto fortunato. Ormai è successo, è il passato. Ma penso che a volte ci siano dei gesti che dobbiamo evitare. So solo che sono stato molto fortunato e che potrò continuare a giocare a calcio ogni settimana".