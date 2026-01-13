PSG, gennaio sarà mese di rinnovi: Ruiz e Mayulu vicini all'accordo con il club

Il Paris Saint-Germain accelera sul fronte rinnovi in questa sessione di mercato invernale, con l’obiettivo di consolidare i giocatori chiave della rosa. Tra i dossier caldi spiccano quelli di Senny Mayulu e soprattutto di Fabian Ruiz.

Il giovane centrocampista francese di 19 anni, già protagonista con la prima squadra, è al centro dei piani a lungo termine del club. Con dieci gol già all’attivo, compreso quello del 5-0 nella finale di Champions League contro l'Inter, Mayulu ha impressionato la dirigenza per personalità e rendimento, mostrando grande versatilità. Le trattative per un prolungamento di lungo corso sono già in corso, mentre la società punta a costruire attorno a lui un futuro importante, anche nel contesto di un reparto offensivo che vede altri talenti come Bradley Barcola e Ousmane Dembélé in discussione per un rinnovo.

Fabian Ruiz, giocatore più esperto, è invece vicino a firmare un nuovo contratto fino al 2029. Il centrocampista spagnolo, spesso sottovalutato dall’opinione pubblica, riceverà anche un adeguamento salariale, segnale della fiducia del club nei suoi confronti e della volontà di mantenere stabile la struttura della squadra.