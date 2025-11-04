PSG, i convocati di Luis Enrique per il big-match col Bayern: c'è Dembele, out in due
Luis Enrique ha annunciato la lista dei convocati del Paris Saint-Germain per il grande appuntamento di Champions League contro il Bayern Monaco, valido per la quarta giornata della fase campionato. Nessuna sorpresa di rilievo: il tecnico spagnolo potrà contare sul suo blocco principale di titolari eccetto Désiré Doué, alle prese con una lesione al bicipite femorale destro che lo terrà fuori per alcune settimane. Assente anche llia Zabarnyi, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nella goleada di Leverkusen (7-2).
Nel gruppo figurano i pilastri della squadra come Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Marquinhos e Nuno Mendes, ma anche alcuni giovani del vivaio, tra cui Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou e Senny Mayulu. Buone notizie per Ousmane Dembélé, che era in dubbio per un fastidio muscolare rimediato nella gara di Ligue 1 del weekend: l’esterno francese è stato incluso nella lista. Torna anche Fabián Ruiz, rientrato dall’infortunio già contro il Nizza.
Il PSG, primo nel girone e a punteggio pieno dopo tre vittorie, affronterà la macchina perfetta Bayern (15 vittorie in 15 partite) in un match che si preannuncia ad alta intensità.
Ecco i convocati:
Portieri: Chevalier, Safonov, Renato Marin.
Difensori: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.
Centrocampisti: Fabian, Vitinha, Lee Kang In, Zaire Emery, Joao Neves.
Attaccanti: Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Mayulu, Barcola, Ndjantou, Mbaye.
