PSG, Luis Enrique ha le idee chiare: "Vogliamo continuare il nostro cammino in Champions"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha commentato partendo dal largo successo di sabato scorso contro il Metz in campionato: "Si potrebbe pensare che alcune partite saranno facili, ma la realtà è ben lontana. Abbiamo superato la sfida, anche con giocatori che non hanno molto minutaggio, e abbiamo iniziato brillantemente. Questo è importante per la fiducia della squadra. Siamo fiduciosi, ma mercoledì sarà diverso. Abbiamo ottenuto un risultato molto positivo all'andata, ma il Monaco non ha nulla da perdere. Dobbiamo essere consapevoli che ci saranno momenti difficili.

È difficile sapere chi è il migliore - ha proseguito il mister rossoblù -. Il Monaco ha ottenuto un risultato meraviglioso per noi a Lens, ma dobbiamo mantenere la calma. Sappiamo quanto sia difficile giocare in questa competizione. L'atmosfera è importante per creare le giuste condizioni per vincere. È importante vincere il primo tempo e il secondo.

I tifosi sono fiduciosi, ma anche attenti perché è una partita unica e difficile - ha concluso - perché una squadra inizia già eliminata e un'altra verrà eliminata alla fine." Dovremo gestire i momenti chiave della partita, sarà difficile, ma vogliamo continuare il nostro cammino in Champions League".