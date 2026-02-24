Live TMW Galatasaray, Buruk: "Noi ci sentiamo forti e vogliamo vincere"

18:51 - Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole dell'allenatore turco

Che partita si aspetta?

"Nella prima partita abbiamo ottenuto un ottimo risultato ma non siamo ancora passati. Noi sentiamo lo stesso entusiasmo della prima partita e dobbiamo scendere in campo con lo stesso desiderio di vincere. la Juventus è una squadra importante che avrà anche l'appoggio della sua tifoseria e noi non possiamo pensare di essere già agli ottavi di finale".

Le sue emozioni per domani?

"Io ho giocato in Italia nel 2002/2003 e ho affrontato giocatori fortissimi e ho splendidi ricordi. Noi sappiamo bene quanto è importante la Juventus in Italia. Sono emozionato e il mio desiderio è quello di lasciare questa città come ho fatto in passato".

Cosa dovete fare per vincere?

“Non dobbiamo fare molte cose diverse rispetto a quanto già fatto nella gara precedente. Dobbiamo avere entusiasmo, dedizione e concentrazione. Dobbiamo affermare il nostro gioco e vogliamo far valere il nostro spirito di squadra. La Juve è una grande squadra, sta attraversando un momento di difficoltà ma cercherà in ogni modo di vincere per uscire dal periodo negativo. Noi ci siamo preparati a livello di disciplina a livello di gioco, non pensiamo altro che a vincere. La difesa la facciamo in ogni partita così come il gioco offensivo. Se uno si appoggia troppo sul risultato dell’andata ha più difficoltà al ritorno".

Quanto siete cresciuti rispetto allo scorso anno?

"Non dobbiamo ragionare in base all’anno scorso solo ma sono tante esperienze accumulate nel corso degli anni. Io posso paragonare alcune fasi che abbiamo affrontato a quella che sta vivendo ora la Juve. Il motivo per cui abbiamo consolidato la nostra forza è l’ottimo risultato ottenuto all’andata. È un fattore di fiducia e autostima verso noi stessi".