Benfica, Aursnes: "No comment su Prestianni ma non c'è spazio per il razzismo, da nessuna parte"

Frederik Aursnes non commenta la vicenda Prestianni-Vinicius. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, il centrocampista del Benfica ha preferito non esprimersi sulla vicenda in sé (frasi razziste del suo compagno di squadra nei confronti dell'attaccante delle Merengues) ma ha espresso un pensiero in generale sul tema del razzismo, purtroppo sempre d'attualità e non soltanto nel mondo del calcio:

"Non commenterò l'argomento, ma, in generale, direi che non ci può essere spazio per il razzismo, da nessuna parte. Trattare un'altra persona in modo diverso per quello che è o per il colore della sua pelle è totalmente inaccettabile. Non commenterò Prestianni, mi dispiace".