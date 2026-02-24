Benfica parla il vice di Mou: "Non so se José sarà al Bernabeu domani". E dribbla su Prestianni

Un po' a sorpresa, sarà squalificato domani ma avrebbe potuto tenere la conferenza stampa, si è presenta davanti ai media João Tralhao. Il vice allenatore del Benfica ha avuto il compito di presentare la gara di Champions League di domani contro il Real Madrid: "Sì, ovviamente. Conosciamo la complessità, ma la concentrazione è la stessa delle partite passate. È una finale e la concentrazione della squadra è totale".

Domani Mourinho sarà al Bernabeu?

"Non so dove sarà. Ci siamo preparati per questa partita prevedendo tutti gli scenari. È una partita con un carattere diverso, Mourinho vorrebbe stare in panchina, non per una situazione che conoscete. Ci siamo preparati a tutti gli scenari in modo da essere al meglio domani".

Prestianni sarà previsto in campo domani?

"A questo proposito, credo che l'introduzione sia stata chiara. Indipendentemente dal giocatore, abbiamo un'identità chiara fin dal nostro arrivo. Abbiamo già dimostrato in tutte le partite di mantenere lo stesso profilo. Vogliamo mantenere la nostra identità, essere in grado di dominare in uno scenario non facile. Manterremo la nostra identità".

Mourinho potrebbe tenere la conferenza stampa. Com'è stato il processo decisionale?

"Bisogna chiedere a Mourinho. Come ci siamo preparati? Siamo uno staff, facciamo tutto insieme. Domani garantiamo che saremo preparati".

Cosa perde il Benfica senza Mourinho?

"Perdono il loro leader che amava stare nell'area tecnica. A causa di una situazione che non era giusta. Cosa non perdono?" "Riguardo a quello che ha detto in passato, il leader manca sempre, ma ha anche detto che quando manca un giocatore, ce ne sarà un altro, e quel giocatore darà il massimo. Lui è con noi; sappiamo cosa dobbiamo fare. Garantiremo tutte le linee guida."