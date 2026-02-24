Problema rigori per il PSG? Luis Enrique: "Abbiamo molti giocatori che li sanno calciare"

Problema rigori per il Paris Saint-Germain? Analizzando le statistiche verrebbe da dire di sì. Nel corso della stagione 2025-2026, la formazione rossoblù ha trasformato solamente il 56% dei tiri dal dischetto assegnati. Numeri che vengono certificati da quelli in Champions League dove, su quattro penalty a favore, soltanto uno è stato realizzato. Quello di Vitinha contro il Tottenham. Il centrocampista portoghese ne aveva già sbagliato uno contro il Monaco mentre Barcola lo ha sbagliato contro l’Atalanta e Dembélé contro il Newcastle.

E proprio su questo argomento si è pronunciato il tecnico Luis Enrique che alla vigilia della sfida di ritorno contro il Monaco di Champions ha così risposto: "Abbiamo molti giocatori che sanno tirare i rigori. È un po' come la nostra capacità di trovare marcatori. Sono pochi quelli capaci di segnare 30 gol, ma molti sono capaci di segnarne 12 o 15. Questo è molto positivo per la squadra".