Javi Garcia duro: "C'è il razzismo nel calcio. Non possiamo chiudere un occhio"

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini di AS, il doppio ex della sfida fra Real Madrid e Benfica Javi Garcia è tornato sull'accaduto fra Prestianni e Vincius del match di andata: "Ci chiedevamo tutti cosa fosse successo - ha esordito l'ex Manchester City -. Quando leggi le proteste di Vinicius, capiamo cosa potessero essere state le presunte dichiarazioni di Prestianni. E' stato un momento delicato e complicato. Sono un tifoso del Benfica, ma se sono stati fatti commenti del genere, dovrebbero essere puniti, a prescindere da chi sia il giocatore.

È certamente un peccato che sia successo. A causa di questa situazione, stiamo parlando di questo e non della grande partita di mercoledì tra due giganti europei. È un peccato. Dovrebbero prendere qualsiasi decisione debbano prendere, ma se ha fatto commenti razzisti, che sembra la conclusione più logica visto quanto accaduto, allora la UEFA dovrebbe prendere le misure che ritiene necessarie.

C'è razzismo nel calcio - ha tagliato corto il calciatore che ha chiuso la sua carriera con la maglia del Boavista -. Non possiamo chiudere un occhio... Certo. E non solo nel calcio. Siamo migliorati perché quasi tutti stanno lottando per sradicarlo, ma le cose succedono ancora. Non si può controllare tutto. Ma siamo sulla strada giusta...".