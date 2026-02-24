PSG, Doué non si fida del Monaco: "In Champions League tutto può dipendere da un gol"

Presente in conferenza stampa insieme al suo allenatore, l'attaccante del Paris Saint-Germain Desiré Doué ha parlato in conferenza stampa: "Nello spogliatoio tutti stanno bene, stamattina abbiamo fatto un buon allenamento e siamo pronti per una grande partita mercoledì. Sono determinato ad aiutare la squadra; il mio obiettivo è aiutarla a vincere. Siamo in un buon umore e siamo pronti. Sarà una partita molto combattuta. Le partite di Champions League sono sempre complicate; tutto può dipendere da un gol. Ma sappiamo che avremo il supporto dei nostri tifosi. Sono sempre con noi e il loro supporto è estremamente importante per noi".

Il calciatore rossoblù ha poi commentato l'avversario di domani: "Vogliamo davvero passare il turno, quindi stiamo affrontando questa partita nel miglior modo possibile, come sempre. Vogliamo vincere di nuovo questa competizione, quindi stiamo prendendo questa partita molto seriamente. Il Monaco è un'ottima squadra, con molta qualità. Dovremo essere al 100%, tutto può succedere, quindi dobbiamo essere concentrati e disciplinati dal primo all'ultimo minuto.

La gara di andata? Ci siamo concentrati principalmente sugli aspetti positivi di quella partita. Rimontare da uno svantaggio di 2-0, soprattutto in trasferta, è molto difficile. Credo che una delle differenze sia stata la mentalità, ed è qualcosa che dobbiamo ripetere".