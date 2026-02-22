PSG, Luis Enrique spegne l'allarme Doué: "Nessun infortunio, sostituito per stanchezza"

La serata del Paris Saint-Germain contro l’Metz ha riportato i parigini al comando della Ligue 1, ma ha lasciato anche diversi spunti tattici e qualche interrogativo. Il 3-0 maturato al Parco dei Principi, favorito dal passo falso del Lens contro il Monaco, ha permesso a Luis Enrique di gestire le rotazioni in vista dell’impegno europeo.

Con Marquinhos a riposo, la scelta è ricaduta su Illia Zabarnyi, autore di una prova solida e ordinata, apprezzata per sicurezza nei duelli e qualità nella costruzione. Una prestazione che ha acceso la curiosità su un possibile utilizzo del difensore in mediana, ipotesi però subito raffreddata dal tecnico: “Zabarnyi è molto forte, ma è un difensore centrale. Non uso quasi mai un centrale a centrocampo. In quel ruolo preferisco giocatori con grandi qualità individuali, più attaccanti che difensori. Vitinha, ad esempio, nasceva più avanti. Detto questo, sono molto contento: è al primo anno e non è semplice farsi trovare sempre pronti”.

Altro tema caldo, il cambio all’intervallo di Désiré Doué, in gol nei primi minuti. Anche qui Luis Enrique ha fatto chiarezza: “Stava bene, solo un po’ stanco. Ha giocato bene e, appena ha mostrato un calo, abbiamo deciso di sostituirlo. Sta perfettamente, non ha dolori”.