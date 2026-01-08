PSG, secondo (per ora) in Ligue 1 ma la Supercoppa è "roba sua": 12 vittorie in 13 edizioni

La Supercoppa di Francia, il Trophée des Champions, è roba sua. Il Paris Saint-Germain alza al cielo la coppa imponendosi ai calci di rigore contro l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Una vittoria sudata, sofferta e arrivata al termine di una partita agguantata proprio all'ultima curva con il gol di Gonçalo Ramos e poi ai calci di rigore con Chevalier che neutralizza due conclusioni e spiana la strada alla vittoria finale. E' il 14° titolo per la squadra della Capitale che dimostra come in Francia ci sia un'egemonia difficile da scardinare visto che, almeno in Supercoppa, è stato il 12° trionfo nelle ultime 13 edizioni.

La serie

La prima, che poi è stata la terza Supercoppa, è arrivata nel 2013 quando fu battuto 2-1 il Bordeaux. L’anno successivo invece fu piegato 2-0 il Guingamp mentre nel 2015, con lo stesso risultato, fu il Lione ad inchinarsi. Sempre l’OL avversario nel 2016 ma la vittoria rossoblù fu più rotonda, 4-1 il finale, mentre nel 2017 a Tangeri fu battuto 2-1 il Monaco. Fu sempre la squadra del Principato ad essere travolta 4-0 nel 2018 mentre nel 2019 e nel 2020 furono battuti sempre per 2-1 rispettivamente il Rennes e l’Olympique Marsiglia. Nel 2021 il Lille fu l’unica squadra a spezzare la serie battendo il PSG 1-0 mentre negli anni successivi furono battuti 4-0 il Nantes, 2-0 il Tolosa e 1-0 il Monaco.

Secondi in Ligue 1

Un successo che può dare una spinta in campionato al team allenato da Luis Enrique che in questo momento sta inseguendo la capolista Lens. I giallorossi infatti sono al primo posto in classifica con 40 punti, uno in più del PSG e otto dell’OM di De Zerbi.