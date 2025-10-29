Marsiglia ripreso al 96' dall'Angers: niente aggancio al PSG. Lione da 3-0 a 3-3

Niente aggancio in vetta per il Marsiglia: la squadra di Roberto De Zerbi aveva la chance di raggiungere il PSG, dopo la frenata contro il Lorient dei parigini, ma con l'Angers è arrivato un rocambolesco 2-2. L'Angers si è portato in vantaggio al 25' con Cherif, rimonta del Marsiglia con la doppietta di Vaz al 52' ed al 70', ma al sesto minuto di recupero ecco il gol di Camara per il definitivo pareggio. Pazza partita anche per il Lione di Fonseca, che dopo essere andato sul 3-0 si è fatto riprendere sul pareggio dal Paris. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata in Ligue 1.

La 10^ giornata in Ligue 1

Mercoledì 29 ottobre

Nizza-Lille 2-0

29' Diop (N), 87' Jansson (N)

Metz-Lens 2-0

87' rig Hien (L), 90' Hien (L)

Le Havre-Brest 1-0

73' Sangante (LH)

Lorient-PSG 1-1

49' Nuno Mendes (P), 51' Carioca (L)

Strasburgo-Auxerre 3-0

46' Panichelli (S), 55' Nanasi (S), 60' Barco (S)

Paris FC-Lione 3-3

5' Tolisso (L), 51' e 58' Sulc (L), 65' Camara (P), 77' Kebbal (P), 84' Marchetti (P)

Nantes-Monaco 3-5

6' Coulibaly (M), 19' e 45+6' Guirassy (N), 41' Balogun (M), 55' Akliouche (M), 75' e 90+4' Golovin (M), 80' Mohamed (N)

Marsiglia-Angers 2-2

25' Cherif (A), 52' e 70' Vaz (M), 90+6' Camara (A)

Tolosa-Rennes 2-2

50' Lepaul (R), 54' Tamari (R), 58' Cresswell (T), 85' rig. Donnum (T)

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 21

2. Monaco 20

3. Marsiglia 19

4. Strasburgo 19

5. Lione 19

6. Lens 19

7. Lille 17

8. Nizza 17

9. Tolosa 14

10. Rennes 12

11. Le Havre 12

12. Paris FC 11

13. Angers 10

14. Brest 9

15. Nantes 10

16. Lorient 9

17. Auxerre 7

18. Metz 5

Classifica marcatori

1. Panichelli 9 gol

2. Greenwood 7 gol

3. Diop 6 gol

4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol

5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol

6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol